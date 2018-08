Cidades Conciliadores e mediadores judiciais de Goiânia paralisam atividades por falta de pagamento Grevistas afirmam que não recebem remuneração há quase três anos; Tribunal de Justiça seria o responsável pelos pagamentos

Mediadores e conciliadores do 2º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Goiânia, instalado no Anexo Fórum Cível, no Parque Lozandes, iniciaram uma paralisação que já dura quatro dias. Os profissionais reclamam que estão com os salários atrasados há quase três anos. As informações são de que o mesmo acontece com os demais Cejusc do Estado. ...