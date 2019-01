Vida Urbana Concessionária realiza manutenção noturna em trecho da BR-153, em Goiânia Em nota, a empresa informou que haverá interdição parcial de faixas para a execução dos serviços

Entre os dias 28 de janeiro a 1ª de fevereiro está prevista a realização de obras noturnas de conversação e pavimentação no perímetro urbano da BR-153, em Goiânia, do kms 491 ao 503 no sentido Brasília. Haverá interdição parcial de faixas para a execução dos serviços. Em nota, a empresa que administra o trecho explicou que os serviços vão começar às 21h com previs...