Cidades Concessão de medidas protetivas cresce 360% em Goiás Aumento foi registrado entre 2016 e 2017. No País no mesmo período incremento foi de 21%

Em 2017, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) concedeu 13.118 medidas protetivas, número 366,7% maior que o apurado em 2016, quando os registros do tipo foram de 2.811. O balanço nacional também apresentou crescimento, porém bem mais modesto que o do Estado: 21%. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O resultado coloca Goiás como o segu...