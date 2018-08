Cidades Concentração de CO2 na atmosfera em 2017 foi a maior da história, diz relatório Segundo o relatório Estado do Clima 2017, divulgado pela NOAA e pela Sociedade Meteorológica Americana, níveis dos principais gases de efeito estufa bateram o recorde de 2016; o ano passado também foi o terceiro mais quente já registrado

As emissões dos principais gases de efeito estufa - dióxido de carbono, metano e óxido nitroso - alcançaram novos recordes no ano passado, de acordo com o relatório Estado do Clima 2017, divulgado nesta quarta-feira, dia 1º, pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) e pela Sociedade Meteorológica Americana. O documento, produzido por ma...