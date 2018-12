Cidades Conceito surgiu nos anos 50 em Londres

O conceito contemporâneo de cuidados paliativos foi desenvolvido pela assistente social, enfermeira e médica inglesa Cicely Saunders. A partir dos anos 1950 ela ampliou conhecimentos e práticas para cuidar de pessoas que estavam morrendo, mas foi em 1967, com a inauguração do St. Christoher’s Hospice, no sul de Londres, que ela ficou conhecida em todo o mundo. Neste ...