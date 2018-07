Cidades Comurg critica resultado de estudo sobre Aterro Sanitário da capital Engenheira da companhia destaca que estrutura atende a normas legais e não seria responsável por poluição verificada em pesquisa

Assessora técnica do Aterro Sanitário da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a engenheira Fabíola Adaianne, analisou o artigo científico “Influência do aterro sanitário da cidade de Goiânia no agrupamento de espécies arbóreas no Cerrado brasileiro” a pedido de O POPULAR. Na prática, para ela, não é possível afirmar que o solo do local está contaminado. “Não estamos di...