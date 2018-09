Cidades Comunidade indígena cria game para preservar memória cultural Os jogadores entram em contato com os saberes indígenas como cantos, grafismos, mitos e rituais

“Um casal de gêmeos kaxinawá foi concebido pela jiboia Yube em sonhos e herdaram seus poderes especiais. Um jovem caçador e uma pequena artesã, ao longo do jogo, passarão por uma série de desafios, adquirindo conhecimentos de seus ancestrais”, diz a sinopse do projeto Huni Kuin: os caminhos da jiboia. A tribo Kaxinawá, localizada no Acre, desenv...