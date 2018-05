Cidades Comitê emergencial vai tomar decisões sobre incêndio em centro de internação em Goiânia Uma das primeiras medidas será a organização do atendimento às famílias das vítimas da tragédia

Um comitê de gestão de crise foi criado no início da tarde desta sexta-feira (25) para tomar as decisões emergenciais relativas ao incêndio que deixou adolescentes mortos e feridos no Centro de Internação Provisória (CIP), que fica dentro do Sétimo Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Europa, em Goiânia. O membro da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Ad...