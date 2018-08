Cidades Comissão da OEA pede adoção de medidas protetivas à viúva de Marielle A decisão foi tomada no dia 1º de agosto e divulgada ontem (5) na página da comissão

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA) pediu que o Brasil adote medidas cautelares de proteção para Mônica Teresa Azeredo Benício, viúva de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada no dia 14 de março. A decisão foi tomada no dia 1º de agosto e divulgada ontem (5) na página da comissão. Mônica tem si...