Cidades Comerciante reage a assalto e mata suspeito em distribuidora de bebidas, em Goiânia A Polícia Civil informou, preliminarmente, que o suspeito utilizava uma arma falsa

Um homem, de aproximadamente 28 anos, morreu após tentar assaltar uma distribuidora de bebidas, na noite desta segunda-feira (10), na Avenida Pedro Ludovico Teixeira, no Setor Sudoeste, em Goiânia. Preliminarmente, a Policia Civil informou que o suspeito, com uma arma falsa, chegou a distribuidora e anunciou o assalto. O dono do estabelecimento reagiu e atirou várias v...