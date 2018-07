Cidades Comerciante é morto após confrontar suspeitos em mercearia, em Anápolis Segundo a Polícia Militar, vítima estava munida de uma faca e foi baleada na cabeça após entrar em luta corporal com um dos homens

O proprietário de uma mercearia foi morto dentro do próprio estabelecimento comercial no fim da tarde desta terça-feira (24), em Anápolis, no Centro do Estado. De acordo com a Polícia Militar, o homem foi assassinado com um tiro na cabeça por um dos dois homens que haviam entrado no local e estavam em atitude suspeita, segundo relataram testemunhas. O fato teria ...