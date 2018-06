Cidades Começam nesta terça-feira as inscrições para o ProUni Para se candidatar, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) começam hoje (26) e vão até sexta-feira (29). As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, na página do programa. O ProUni oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. Ao todo, neste processo seletivo, serão ofertadas 174.289 vagas, sendo 68.884 bolsas integrais e...