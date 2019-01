Vida Urbana Começa operação tapa-buracos na BR-153 entre São Francisco e Jaraguá O trabalho para tapar os buracos ainda não tem previsão de término e, por isso, a PRF reforça a necessidade de cuidados por parte dos motoristas

Teve início na manhã desta quarta-feira (23) o serviço de tapa-buracos na BR-153, região central do Estado de Goiás. Neste momento, a equipe faz o serviço entre os quilômetros 368 e 372 da rodovia, trecho compreendido entre o entroncamento da GO-080 com a BR-153 (trevo de São Francisco) e o trevo de acesso a Jaraguá. No local os veículos estão transitando no esquema d...