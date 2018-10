Cidades Começa nesta segunda-feira (29) prazo para renovar contratos do Fies Aproximadamente 50 mil estudantes assinaram novos contratos e devem realizar o aditamento

Começa hoje (29) o processo de renovação de contratos do Novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Aproximadamente 50 mil estudantes assinaram contratos do Novo Fies no primeiro semestre de 2018 e devem realizar o aditamento. A renovação dos contratos deve ser feita na página. Segundo a Caixa Econômica Federal, caso haja necessidade de alterações no contrato, como a troca de fiador, o estudante deve comparecer a uma agência da Caixa com o novo fiador e apresentar os novos documentos comprobatórios. ...