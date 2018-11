Cidades Começa hoje (19) o prazo para aderir ao programa Saúde na Escola Ao contrário das edições anteriores, para participar do programa os municípios deverão indicar a escola e não mais o nível de ensino

Gestores municipais de saúde e de educação deverão indicar as escolas públicas para participar do novo ciclo do Programa Saúde na Escola (PSE). O prazo para que isso seja feito começa hoje (19) e vai até o dia 15 de fevereiro de 2019. As escolas credenciadas deverão desenvolver 12 ações envolvendo temas como incentivo à atividade física, combate ao Aedes egypti, preven...