Cidades Comboio ciclístico faz homenagem a colega morto atropelado por motorista embriagado em Goiás Rivaldo Gomes Morais, de 53 anos, foi sepultado às 17 horas desta quarta-feira (28) no Cemitério Santana, em Goiânia

O corpo do pastor e ciclista Rivaldo Gomes Morais, de 53 anos, foi sepultado às 17 horas desta quarta-feira (28) no Cemitério Santana, em Goiânia. Depois do velório e de um culto de despedida no Cemitério Jardim das Palmeiras, no Setor Fama, familiares e amigos seguiram em comboio até o cemitério no Setor Campinas. No trajeto, um grupo de cerca de 80 amigos foi de bicicleta p...