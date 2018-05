Cidades Combate ao fogo em Centro de Internação Provisória tem duas versões Corpo de Bombeiros afirma que chamas foram apagadas por servidores, mas não diz se existiam extintores em incêndio que matou 9 adolescentes. Estado garante que havia dispositivo

O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) informou por nota que o incêndio que atingiu o Centro de Internação Provisório (CIP), no Jardim Europa em Goiânia, e matou nove adolescentes na última sexta-feira (25), foi controlado pelos próprios trabalhadores da unidade “por meio do uso do sistema preventivo”. No entanto, a corporação não informa se havia extintores no local. Segun...