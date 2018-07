Cidades Com vagas a juro zero, inscrições para Fies estão abertas a partir desta segunda Serão ofertadas pelo menos 155 mil vagas, sendo 50 mil a juro zero

Estão abertas a partir de hoje (16) as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2018. Serão ofertadas pelo menos 155 mil vagas, sendo 50 mil a juro zero. As inscrições são feitas pela internet, no site do programa, até o dia 22 de julho. Pode concorrer quem fez uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)...