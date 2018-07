Cidades Com umidade mais baixa que em deserto, Goiás entra em estado de "perigo" Ao todo, são mais de 150 municípios goianos castigados pelo tempo seco

Na manhã desta terça-feira (31), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta devido à baixa variação da umidade do ar em Goiás, que está variando entre 20% e 12%. Das 9h até às 18h desta terça, o instituto está considerado o grau de severidade de “perigo”. A porcentagem é menor do que a registrada nesta mesma manhã no Deserto do Atacama, no Chi...