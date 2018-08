Cidades Com umidade abaixo dos 20%, sensação é de deserto na capital Período de estiagem, que já supera os 70 dias, faz umidade relativa do ar registrar índice crítico, o que configura sinal de alerta. Patamar está abaixo do recomendado pela OMS

Goiânia voltou a registrar índice crítico da umidade relativa do ar. Nesta terça-feira (31), a taxa foi de 16%, a segunda menor no ano, atrás apenas do que foi registrado no dia 22 de maio: 11%. O resultado já era previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia em Goiás (Inmet), que emitiu um alerta informando que a umidade relativa do ar poderia ficar entre 20% e 12%...