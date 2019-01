Vida Urbana Com site congestionado, cadastro do Passe Livre Estudantil começa nesta sexta-feira (18) Superintendente da juventude da Segov, Luís Antônio Siqueira de Paiva participou de live do O Popular

O cadastramento e recadastramento do Passe Livre Estudantil começou nesta sexta-feira (18) já com problemas de congestionamento no site da Secretaria de Estado de Governo (Segov). Apesar da alta procura, o cadastramento, que segue até o próximo dia 29 de março pode ser feito em qualquer horário pelo site: http://www.juventude.go.gov.br. Superintendente da juventude da Segov, Luís Antônio Siqueira ...