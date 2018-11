Cidades Com salários atrasados, vigilantes e bolsistas protestam na UEG de Anápolis Instituição informou que está tomando todas as medidas necessárias para regular a situação

Vigilantes e alunos bolsistas da Universidade Estadual de Goiás (UEG) protestam, nesta segunda-feira (5), por atrasos nos pagamentos no Câmpus Henrique Santillo localizado em Anápolis, na região central do Estado. A Universidade informou que em relação à paralisação da empresa de segurança que presta serviços para a Instituição, todas as medidas estão em andamento para q...