Com reabastecimento na noite de sábado, torneiras de bairro de Aparecida de Goiânia continuam secas

Os moradores do Jardim Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia, tiveram uma surpresa na manhã deste domingo (4) ao buscar informações sobre o reabastecimento de água na região: a informação repassada pelo serviço de atendimento ao cliente era que o fornecimento havia sido normalizado às 23h45 de sábado (3). No entanto, as torneiras das casas continuavam secas.

A auxiliar-financeiro Nayara Teixeira de Oliveira Silva, de 26 anos, relata ter entrado em contato pela primeira vez com a Companhia por volta das 8 horas deste domingo. “Efetuei uma ligação na Saneago e eles me informaram que de acordo com o sistema deles que a situação tinha se normalizado”, disse em mensagem enviado pelo WhatsApp do POPULAR.

“Não só na minha casa e em outras do bairro até agora não apareceu uma gota sequer de água nas torneiras”, completou.

Em nota, a Saneago informou que o nível do reservatório que atende o bairro está regularizado e, por isto, a falta de água pode ser um “problema pontual”. A assessoria de comunicação da empresa afirmou que uma equipe técnica será encaminhada ao local na tarde deste domingo para “verificar a situação e tomar as devidas providências”.