Cidades Com problemas, piso tátil é até dispensado por deficientes visuais em Goiânia Com problemas na implantação de decreto municipal, pessoas com deficiência relatam que é mais fácil esquecer que alguns lotes possuem sinalização para não se perder

A professora do Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual (Cebrav), Jandira Azevedo da Silva, de 46 anos, moradora do Conjunto Vera Cruz II, enquanto caminha para o trabalho no Setor Oeste muitas vezes ignora a existência do piso tátil implantado em algumas calçadas da capital, apesar da deficiência visual. “Dependendo do jeito que é feito, é melh...