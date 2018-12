Atualizada às 13h02.

A sessão de atividades espirituais coletivas realizada na manhã desta quarta-feira (19), na Casa Dom Inácio de Loyola, Abadiânia, teve a oferta de remédios da farmácia do local de forma gratuita. A informação foi repassada aos fiéis pela voluntária que conduzia as preces. Segundo ela, neste dia, "expcepcionalmente", os medicamentos podiam ser retirados sem pagamento, mediante apenas à apresentação do registro do nome da pessoa interessada.

Ao fim dos trabalhos, uma longa fila de frequentadores se formou em frente aos guichês da farmácia, que ficam ao lado do próprio salão.

A reportagem tentou apurar o motivo da mudança, mas nenhum integrante da administração quis se manifestar. A possibilidade de a medida ter sido tomada devido à menor quantidade de pessoas presentes no local nesta manhã foi mencionada como possível razão, ainda que não confirmada.

Normalmente, um frasco de passiflora, que é comercializada no local, custa 50 reais. No entanto, funcionários garantem que aqueles que não têm condições financeiras de fazer a aquisição têm acesso de forma gratuita.