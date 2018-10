Cidades Com horário de verão, aplicação do Enem terá quatro fusos horários diferentes À meia-noite de sábado (3) para domingo (4), os relógios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal, deverão ser adiantados em uma hora

