Cidades Com hábito em queda, proporção de fumantes diminui para 10,1% nas capitais A frequência do hábito de fumar foi maior entre os adultos com menor escolaridade (13,2%), e cai para 7,4% entre aqueles com 12 anos e mais de estudo

Estudo do Ministério da Saúde divulgado nesta quarta-feira, 30, mostra que a prevalência de fumantes na população das capitais caiu de 15,7% em 2006 para 10,1% em 2017; a frequência do consumo do tabaco entre os fumantes também foi reduzida em 36% no período. Os dados foram divulgados em cerimônia no Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio, em alusão ao Dia Mundial S...