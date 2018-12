Cidades Com emenda, projeto do IPTU é aprovado na Câmara de Goiânia em 1ª votação Com 27 votos favoráveis, a proposta é que os imóveis com valores de até R$ 500 mil tenham aumento apenas inflacionário para o ano de 2019

Foi aprovado em primeira votação, por unanimidade, na manhã desta quinta-feira (6), o projeto do Executivo que altera a lei do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 9.704/2015. Com 27 votos favoráveis, a proposta é que os imóveis com valores de até R$ 500 mil tenham aumento apenas inflacionário para o ano de 2019. Houve também inclusão da emenda dos vereadores E...