Com documento falso, adolescente é apreendido com 20 kg de maconha em Anápolis

Um adolescente de 17 anos foi flagrado transportando 20 kg de maconha, na tarde desta quarta-feira (28), na BR-060, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. O jovem, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava usando documentação falsa. O entorpecente foi encontrado pelos cães farejadores da corporação.

De acordo com a PRF, o ônibus saiu de Campo Grande (MT) e com destino a Brasília (DF). No entanto, no posto o veículo foi abordado e durante revista a maconha encontrada. Ao identificar o dono da droga, o adolescente apresentou um documento falso, pertencente a jovem que morreu no Paraná. Em seguida, os policiais conseguiram identificar o passageiro.

Ainda de acordo com a PRF, em outro ônibus interestadual os cães farejadores encontraram dois tabletes de maconha. O veículo saiu de Goiânia com destino a Santa Maria da Vitória, na Bahia. Um homem de 23 anos foi preso. Os casos foram encaminhados para a Central de Flagrantes em Anápolis.