Cidades Com CRM cassado, mãe do “Doutor Bumbum” atuava em procedimentos ilegais praticados pelo filho “Se uniam para praticar crimes”, afirmou o delegado; Mãe e filho estão foragidos

O médico Denis Furtado e a sua mãe, a médica Maria de Fátima Barros, estão foragidos desde que foram acusados por homicídio doloso pela morte da bancária Lilian Calixto, após um procedimento estético no último sábado (14). As informações são do site MidiaNews. O delegado Felipe Santoro informou que o “Doutor Bumbum” não tem registro no CRM do Rio, mas apenas em Goiás e no Distrito F...