Vida Urbana Com base em DNA, turma do STF absolve homem condenado por estupro Por maioria dos votos, o colegiado entendeu que a palavra da vítima pode não ser suficiente para justificar uma condenação por crime sexual

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu hoje (18) absolver um homem que foi condenado por estupro somente com base no reconhecimento da vítima. A decisão foi tomada a partir de um recurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Por maioria dos votos, o colegiado entendeu que a palavra da vítima pode não ser suficiente para justif...