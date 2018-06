Cidades Com bala alojada no corpo, Thales Jayme recebe alta do Instituto de Neurologia Um dos sócios do advogado informou que ele não precisará de acompanhamento

O vice-presidente da seccional goiana da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-GO), Thales José Jayme, de 56 anos, recebeu alta na manhã desta segunda-feira (11) do Instituto de Neurologia de Goiânia. Ele havia sido baleado na parte de trás do pescoço no último sábado (9). O atirador seria um ex-funcionário, que disparou contra a própria cabeça após ferir o advogado. Sócio de Tha...