Cidades Com atrasos em repasses da Bolsa Universitária, instituições fazem alertas a estudantes Sindicato diz que soma das pendências desde fevereiro pode chegar a R$ 70 milhões este mês. Situação deixa universitários preocupados

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) já acumula dívida de R$ 62 milhões com as universidades e faculdades particulares goianas por conta do Programa Bolsa Universitária (PBU). Até novembro, se o débito não for quitado, chegará a R$ 70 milhões. Para dezembro, o acumulado pode chegar a R$ 82 milhões. Depois de assembleia realizada nesta segunda-feira (26), os repres...