Cidades Com atraso em pagamento de construtoras, inauguração de presídios é adiada em Goiás Empreiteiras diminuem ritmo de obras de presídios estaduais por demora em repasses no primeiro semestre deste ano

As inaugurações de três presídios que devem ser transformados em unidades de segurança máxima foram adiadas em mais de cinco meses. Em dois deles, construtoras responsáveis pelas obras relatam que tiveram que diminuir o ritmo e até parar por falta de pagamento do Estado. Segundo elas, a soma do valor em atraso chega a mais de R$ 3 milhões. A Agência Goiana de Transportes ...