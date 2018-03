Com ajuda de cão farejador, PRF apreende mais de 3 quilos de maconha em ônibus em Alvorada do Norte

Em ação da Operação Divisas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a apreensão de 3,2 quilos de maconha dentro de um ônibus abordado em Alvorada do Norte, a 460 quilômetros de Goiânia, na última sexta-feira (9).

A localização da droga, que estava dentro de uma mochila, foi feita com o auxílio de um cão farejador da corporação. Segundo a PRF, o veículo saiu do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, na quinta (8), e tinha como destino o município de Picos, no Piauí.

Após a análise da documentação dos passageiros, os agentes da corporação identificaram o dono da mochila como um homem de 30 anos. Porém, o rapaz desembarcou em uma cidade no interior paulista, ainda no início da viagem, deixando a bagagem para trás.

A droga foi encaminhada até a Delegacia de Polícia Civil de Alvorada do Norte. O dono da mochila com os entorpecentes ainda não foi localizado.