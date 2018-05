Cidades Com a mulher em trabalho de parto, homem é morto a tiros em hospital em Jataí Welington Pereira da Silva, de 30 anos, foi atingido por quatro disparos e não resistiu

Atualizada às 13h53. Um homem de 30 anos foi morto na manhã desta quarta-feira (16), dentro do Hospital das Clínicas de Jataí, no Sudoeste do Estado. A Polícia Militar (PM) informou para a TV Anhanguera de Jataí que a vítima, Welington Pereira da Silva, acompanhava a esposa, que estava em trabalho de parto, quando o suspeito entrou e atirou contra o rapaz. ...