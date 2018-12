Vida Urbana Comércio tem expectativa de incerteza para 2019 em Abadiânia A cidade que depende economicamente do médium João de Deus sente o impacto de sua prisão cada vez mais e vive dias de pouca expectativa para o próximo ano

O movimento nas ruas de Abadiânia, a cerca de 90 km de Goiânia, diminui cada vez mais. Lojas e pousadas vazias refletem de maneira negativa não só na parte espírita da cidade, onde fica a Casa Dom Inácio de Loyola, mas também no comércio de alimentos da outra área do município. Sem a presença do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, de 77 anos, que está preso ...