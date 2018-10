Cidades Colisão frontal mata um e deixa seis feridos em Goiás O motorista de um dos veículos tentou fazer uma ultrapassagem e acabou batendo no outro, informou a Polícia Rodoviária Estadual

Um homem morreu e seis pessoas ficaram feridas em um acidente, na noite deste domingo (21), na GO-222, em Anápolis, na região Central do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista de um carro tentou fazer uma ultrapassagem, mas bateu de frente com outro veículo. O motorista de um dos carros morreu no local. Os feridos foram socorridos e leva...