Cidades Colisão frontal deixa três feridos na BR-414, próximo a Corumbá de Goiás Ainda não há informações sobre as causas do acidente

Três pessoas ficaram feridas, na manhã deste sábado (2), em uma colisão frontal na BR-414, próximo a Corumbá de Goiás, no Entorno de Brasília. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um casal estava em um dos veículos e no outro somente o motorista. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Os feridos foram socorridos e encaminhados para o...