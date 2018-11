Cidades Colisão entre veículos deixa um ferido na BR-153, em Goiás Após a batida, um dos carros capotou várias vezes, informou o Corpo de Bombeiros

Uma pessoa ficou gravemente ferida, nesta segunda-feira (19), após um acidente envolvendo dois carros no quilômetro 97 da BR-153, próximo à Anápolis, na região Central do Estado. Segundo informação do Corpo de Bombeiros, o carro em que a vítima estava bateu de frente contra outro veículo e capotou algumas vezes na pista. Ainda segundo os bombeiros, os agentes tivera...