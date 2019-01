Vida Urbana Colisão entre veículos deixa mulher e duas crianças feridas em Goiás Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia no momento da batida

Uma mulher e duas crianças ficaram feridas em um acidente, no final da tarde desta quinta-feira (10), na BR-020, em Posse, na região Nordeste do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão frontal envolveu uma Ford Ranger e um Toyota Corolla e chovia no momento da batida. A Corporação informou ainda que a mulher chegou a ficar presa entre as ferragens. As vít...