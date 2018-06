Cidades Colisão entre carros deixa um morto e dois feridos em Caldas Novas Uma das vítimas ficou presa entre as ferragens e não resistiu aos ferimentos

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos em um acidente envolvendo três carros, na manhã desta terça-feira (19), no quilometro 194, na GO-139, em Caldas Novas, na região Sul do Estado. As causas do acidente ainda são desconhecidos. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima ficou entre as ferragens e não resistiu aos ferimentos. As demais vítimas receberam os primeiros a...