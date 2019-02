Vida Urbana Colisão entre carro e motocicleta mata um e deixa mulher ferida em Goiânia Vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira

Um motociclista morreu e uma mulher ficou ferida após uma batida entre carro e motocicleta, na manhã deste domingo (3), no Setor Parque Industrial João Braz, em Goiânia. O condutor do veículo morreu no local. A vítima ferida estava na garupa. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A Políci...