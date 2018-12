Vida Urbana Colisão entre carro e motocicleta deixa dois feridos na GO-070 A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local auxiliando no atendimento e tráfego de veículos

Dois homens ficaram feridos, na manhã deste domingo (9), após se envolver em um acidente de trânsito no quilômetro 8, da GO- 070, sentido Goiânia a Goianira. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma motocicleta quando bateram contra um carro. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local auxiliando no atendimento e tráfego de veículos. Ainda segund...