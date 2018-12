Vida Urbana Colisão entre carro e ônibus mata cinco em Formosa, no Entorno do Distrito Federal Todos os ocupantes do veículo de passeio não resistiram e morreram

Atualizada às 10h54. Cinco pessoas, entre elas duas crianças com idades aproximadas de 4 e 9 anos, morreram em um acidente, na manhã deste sábado (29), na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em um Fiat Palio que bateu contra um ônibus entre o trevo de Cabeceiras e o antigo posto da polí...