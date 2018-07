Cidades Colisão entre carretas mata caminhoneiro em Goiás Vítima ficou preso entre as ferragens e não resistiu

Um caminhoneiro morreu após uma batida entre duas carretas, na madrugada desta quarta-feira (4), na BR-364, no km 270, próximo a Mineiros, na região Sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo carregado com óleo vegetal seguia sentido Jataí–Mineiros quando bateu na traseira da carreta carregada com adubo. Devido ao impacto, o...