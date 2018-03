Colisão entre caminhões deixa uma pessoa morta e um ferido na BR-060, em Guapó

Uma colisão frontal entre dois caminhões deixou uma pessoa morta e um ferido na BR-060, na zona rural de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sobrevivente do acidente foi retirada das ferragens do veículo de grande porte e encaminhada ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

As cargas transportadas pelos dois caminhões não foram informadas pela corporação. Ainda não há notícias sobre o estado de saúde do ferido na colisão.