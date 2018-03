Colisão entre caminhões deixa um morto e um ferido na BR-153, em Morrinhos

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente no km 663 da BR-153, em Morrinhos. A Triunfo Concebra, conecessionária responsável pelo trecho, informou que houve uma colisão traseira envolvendo uma carreta carregada com abacaxis e um caminhão com carga de botijões de gás vazios.

O corpo da vítima que foi a óbito foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML). A pessoa ferida foi transportada pela equipe de socorro emergencial médico da Triunfo Concebra para o Hospital de Morrinhos. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Devido ao acidente, a faixa 2 da via foi interditada. Segundo a concessionária, equipes estão no local fazendo as sinalizações e atendimentos necessários enquanto os veículos são retirados. Posteriormente, será feita a limpeza do local, antes da liberação da faixa bloqueada.