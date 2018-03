Coletivos feministas acampam na Alego pelo fim da violência contra a mulher, em Goiânia

Um grupo de mulheres ocupou a entrada da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) na manhã desta quarta-feira (7) em um ato relacionado ao Dia Internacional da Mulher, a ser celebrado nesta quinta. Com o tema “Mulheres contra o capital, em defesa da democracia e da soberania nacional”, participantes denunciam o alto índice de violência contra as mulheres em Goiás.

Integrante do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduíno e uma das organizadoras do ato, Ângela Ferreira afirma que há cerca de 600 mulheres acampadas na Alego. "Temos uma pauta que é a defesa, a proteção e a garantia dos direitos das mulheres no Estado de Goiás. Temos aqui mulheres do campo e da cidade”, afirmou.

As manifestantes programaram uma série de atividades para esta quarta, como rodas de discussão, oficinas e apresentações artísticas. Nesta quinta (8), o grupo planeja começar uma marcha durante a manhã pela Avenida Anhanguera, mas o destino do ato não foi divulgado.

O grupo também apresentou uma pauta de reivindicações, que inclui o combate à violência contra a mulher, a não aprovação da Reforma da Previdência, a construção e reforma de unidades habitacionais no campo, a regularização fundiária, entre outros.