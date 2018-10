Cidades Coleta de lixo em Aparecida de Goiânia deve ser regularizada nesta semana, diz Prefeitura De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município, problema ocorreu devido a "período de transição" entre troca de empresas. Vereadores fizeram reclamações durante sessão na Câmara Municipal

As falhas na coleta de lixo em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, devem ser solucionadas no decorrer desta semana, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município. De acordo com a pasta, que se manifestou por meio de nota, a prestação do serviço teve problemas devido a um “período de transição” causado pela troca da empresa responsável. “...